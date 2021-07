Vingiganten Solera blir dansk

– Først og fremst det faktum at de er en langsiktig, industriell eier. I vår business er langsiktighet viktig, da det tar lang tid å opparbeide gode relasjoner med produsentene. I tillegg er de veldig fokusert på vekst, og de har ingen egen operasjon i Norge foruten eierposten i Hansa Borg, sier Wie.

CASHER INN OVER 24 MILL.: Driftsdirektør Stefan H. Norberg i Solera Beverage Group eier 2,3 prosent av aksjene. Foto: Ivan Kverme

– Får det noen konsekvenser for Solera Beverage Group som selskap at dere får en annen drikkevareaktør som eier?

– De har en portefølje som det kan bli naturlig at vi får inn deler av på sikt. De selger lite vin i dag, kun litt i Finland, så det kan også hende at Royal Unibrew får inn noen av våre produsenter i de markedene de er til stede i, fortsetter han.

I Norge favner Solera en rekke datterselskaper, blant annet Stenberg & Blom, Best Cellars, Einar A. Engelstad, Multibev og Eurowine. Disse selskapene har produkter som Borgogno, Fontanafredda, Alexandre Bonnet, Champagne Lanson, Stoli vodka, Peroni (øl) og San Pellegrino i sin portefølje.

Gjennomføringen av oppkjøpet er gjenstand for regulatoriske vurderinger, noe som forventes å skje i løpet av tredje kvartal 2021.

– 2021 blir betydelig bedre enn 2020

Solera Beverage Group Holding la nylig frem regnskapet for 2020. I tillegg til at topplinjen økte med 20 prosent, gikk driftsresultatet fra minus 93 millioner kroner i 2019 til 93 millioner - i pluss - i fjor.

– 2019-resultatet var preget av høye goodwill-nedskrivninger i Sverige, påpeker Wie.

Norge er det desidert største markedet for Solera. Her til lands økte omsetningen med 26 prosent til i overkant av 1 milliard kroner eksklusiv alkoholavgift i fjor. Driftsresultatet eksklusiv konsernkostnader endte på 95 millioner kroner, mot 60 millioner året før.

– På Vinmonopolet vokste vi med 40 prosent. Uteliv står imidlertid for en større andel av vår omsetning enn for mange av våre konkurrenter, og som følge av pandemien ble vår omsetning til utelivsbransjen mer enn halvert i fjor. Sånn sett ble vi truffet hardere av pandemien enn mange andre i bransjen, sier Wie.

Han legger til at Solera Norge sto for 11 prosent av all vin som ble solgt via Vinmonopolet i fjor. Selskapets vinandel i norsk utelivsbransje var på 25 prosent.

– 2021 blir et veldig godt år; betydelig bedre enn 2020. I tillegg til at vi selger enda mer har vi fått inn nye produsenter; blant annet Viña San Pedro (Gato Negro, red.anm.). Porteføljen i Multibev selger dessuten fantastisk godt. I år har vi også en fordel i at den norske kronen har styrket seg i forhold til 2020. Det vil gi en langt bedre margin i 2021, sier Wie.