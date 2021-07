Svensker kjøper Right Price Tiles

Byggmax kjøper Contera Group, eieren av lavpriskjeden Right Price Tiles, for en kjøpesum som i første omgang er satt til 175 millioner norske kroner, går det frem av en pressemelding.

I avtalen ligger også et tilleggsvederlag på maksimalt 110 millioner kroner, som utbetales avhengig av den fremtidige utviklingen.

Right Price Tiles, som «har alt innen baderom, fliser, laminat, lim, fug og tilbehør», omfatter 14 butikker (hvorav to franchise) og en liten netthandel som ifølge meldingen er i rask vekst.

– Lavpris er sterk norsk trend

Virksomheten omsatte i fjor for 300 millioner, mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 34 millioner kroner.

– Lavpris er en av de sterkeste trendene på det nordiske markedet. Vi tar nå vekstreisen til et nytt og nordisk nivå, under varemerket Byggmax. Vi begynner med å tilby Right Price Tiles-produkter gjennom vår netthandel og i utvalgte butikker, før vi ekspanderer med vegg- og gulvflisfokuserte konseptbutikker utenfor Norge, sier Byggmax Group-sjef Mattias Ankarberg i en kommentar.