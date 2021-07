Bezos gir fra seg Amazon-styringen

Jeff Bezos har gitt fra seg sjefsrollen i Amazon. Tidligere direktør for Amazons skytjenester, Andy Jassy, tar over rollen som administrerende direktør i selskapet, slik selskapet meldte i februar.

«Andy kjenner selskapet godt, og han vært der nesten like lenge som meg. Han vil være en fantastisk leder», skrev Bezos i et brev til de ansatte tidligere i år.

Jassy setter seg nå i sjefsstolen til det som er verdens fjerde største selskap, målt i markedsverdi. Selskapet er verdt svimlende 1.700 milliarder dollar, eller 14.600 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

Til sammenlikning er det norske Oljefondet verdt om lag 11.700 milliarder kroner.

Andy Jassy kan se frem til å ta del i Amazon-rikdommene, da det planlegges at han skal få utbetalt aksjer verdt over 200 millioner dollar over en periode på 10 år. I norske kroner tilsvarer dette 1,7 milliarder.

Jeff Bezos er selv Amazons største aksjonær, og sitter på en aksjepost tilsvarende 180 milliarder dollar, eller 1.500 milliarder kroner.

Vil fokusere på sideprosjekter - samt dra til verdensrommet

I et innlegg til sine ansatte tidligere i år forklarte Bezos at han ønsket å dedikere mer tid til sideprosjekter som hans romfartsselskap Blue Origin, styringen av hans egeneide Washington Post, samt øvrige filantropiske aktiviteter, skriver Bloomberg.

Med Blue Origin skal Bezos, sammen med lillebroren, en investor og en frivillig brannmann, ta turen ut i verdensrommet 20. juli, bare 15 dager etter hans avskjed som sjef.

Likevel setter Bezos seg absolutt ikke i baksetet når det gjelder kontrollen over Amazon, da han nå tiltrer rollen som styreleder.