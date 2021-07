Gry (47) ble nettgründer – tjente 2,3 millioner i fjor

Selv håndterte bedriften pandemien ved å dele opp arbeidsdagen i to skift. Da ble de ikke for mange på jobb samtidig, og de kunne håndtere bestillinger som kom inn både sent og tidlig.

TRENGER SNART NYTT LOKALE IGJEN: Nettbutikken utgjør 80 prosent av den totale omsetningen, resten er fysisk butikk. Foto: Anders Horntvedt

– Solgte enda bedre med stoff

Nå er det salg av stoff til syglade nordmenn som står for 95 prosent av omsetningen. Nettbutikken utgjør 80 prosent av den totale omsetningen, resten er fysisk butikk.

– Vi solgte bra med luer, men vi så at vi solgte enda bedre med stoff. Vi fant ut at vi kunne gjøre det enda bedre om vi satset på stoffsalg og fortsatte med luene ved siden av, sier hun.

Klausen drev ett år alene, før hun ansatte latviske Ilze Dravniece i 2011. Nå har gründeren 13 ansatte, hvorav fem på heltid.

Selskapet startet først hjemme hos Klausen. Deretter flyttet hun til et lokale på Kvaløya, vest for Tromsø sentrum. Siden oktober 2017 har butikken vært på Langnes, like ved Jekta Storsenter, og nå er hun på leting etter et nytt lokale igjen.

KJENTE OG KJÆRE: Stofflykke & Luefabrikken selger produkter med Peppa Gris, Mummi og La Linea. Foto: Anders Horntvedt

– Ikke en krone på markedsføring

I nettbutikken finnes det nå 3.785 aktive produkter innenfor produktkategoriene stoff og sytilbehør.

Peppa Gris, Mummi er to av stoffseriene Stofflykke har agentur på. I tillegg har bedriften lisens på luer og pannebånd med La Linea, kjent fra animasjonsserien på 1980-tallet.

Annonser er ikke noe Klausen øser ut penger på. I stedet er veksten kommet fra gratiskilder: Fornøyde kunder som anbefaler butikken videre, medieomtale, 12.400 følgere på Instagram og 9.000 på Facebook.

– Vi har ikke brukt en krone på markedsføring. For vår del har egentlig det viktigste vært å bruke bilder i de kanalene vi kan og å være tilgjengelig for kunder, sier hun.

– Hvordan ser bedriften ut om fem år?

– Drømmen er å bli enda større og tilby enda flere varer, som symaskiner. Det krever mer kompetanse, men samtidig åpner det seg nye muligheter, svarer Klausen.

Prognosen for 2021 er på 25 millioner, og ved utgangen av april lå selskapet rundt 70 prosent over fjorårsomsetningen.

– Hvordan ser konkurransebildet ut?

– Stoff og Stil er en stor konkurrent, men de har ikke filialer i Nord-Norge, som er vårt kjerneområde. Samtidig er det flere konkurrenter som prøver seg i småskala, men det er vanskelig å vokse hvis man ikke går all in. Den største utfordringen er egentlig å ha nok varer tilgjengelig samtidig som vi betjener mellom 70 og 100 bestillinger pr. dag. For øyeblikket har vi stoff for 3,5 millioner kroner liggende, sier hun.

Stofflykke & Luefabrikken (Mill. kr) 2020 2019 Driftsinntekter 19 14,1 Driftsresultat - 1,5 Resultat før skatt 2,3 1,4 Årsresultat - 1,1 Eier: Gry-Anette Klausen.