Torsdag morgen la XXL frem kvartalstall som viste enn topplinje på 2.420 millioner kroner, mot 2.865 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

EBITDA-resultatet kom inn på 392 millioner kroner, mot 404 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. På forhånd ventet analytikerne et underliggende driftsresultat på 333 millioner kroner.

Bruttomarginen var på 41,8 prosent i andre kvartal, mens marginen var på 37 prosent i fjor. I kvartalsrapporten skriver XXL at det ikke er fornøyd med salget og utviklingen i markedsandel. Derfor vil sportskjeden skjerpe kampanjeaktiviteten fremover.

– Ekstraordinært kvartal

Likevel trekker XXL frem at tapt salg ble kompensert gjennom forbedrede bruttomarginer og god kostnadskontroll.

– Det har vært et ekstraordinært kvartal. Vi startet kvartalet med 20 av 37 butikker stengt i Norge. Vi har også lidd under alvorlige utfordringer i sykkelmarkedet, med forsinkelser både i sykkelproduksjon og fraktmarked. Disse forstyrrelsene skyldes pandemien, sier konsernsjef Pål Wibe, og fortsetter:

– Vi er ikke fornøyde med den nylige utviklingen i salg og markedsandeler, men vi leverer fortsatt solide resultater nær rekordnivåer. Vi har også gjennomført flere strategiske prosjekter for å posisjonere XXL som et mål for sports- og friluftsentusiaster. Vi er godt forberedt på fremtiden.

I børsmeldingen trekker Wibe frem at mange av kundene vil være hjemme også i sommer, med vannsport og utendørs som de to mest populære utendørskategoriene.

I løpet av andre kvartal har XXL refinansiert lån på 1,8 milliarder kroner for å få finansiell fleksibilitet til å betale ut et ekstraordinært utbytte på 500 millioner kroner som vil bli utbetalt i løpet av andre halvår.

XXL (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 2.420 2.865 Driftsresultat 202 222 Resultat før skatt 174 158 Resultat etter skatt 159 133