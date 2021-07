Flere meglerhus anbefaler hold etter Europris la frem andrekvartalstall, ifølge analytikerrapporter.

Carnegie nedgraderer anbefalingen til hold fra tidligere kjøp, samtidig som at kursmålet holdes uendret på 65 kroner pr aksje, ifølge en rapport torsdag kveld.

Danske Bank Markets på sin side oppjusterer kursmålet fra 62,5 kroner til 65 kroner pr aksje og gjentar en hold-anbefaling, ifølge en oppdatering datert 15. juli.

Meglerhuset liker selskapets stilling i det norske lavprismarkedet, men er bekymret for gjenåpningseffektene etter covid-19 på kort sikt.

SEB oppjusterer imidlertid kursmålet fra 52 til 58 kroner pr aksje, men gjentar en hold-anbefaling, ifølge en oppdatering datert 15. juli.

Meglerhuset påpeker at Europris leverte nok et sterkt kvartal med et driftsresultat 54 prosent over konsensus.

«Imidlertid forblir det usikkerhet på både forhøyde bruttomarginer og effektene når grensehandelen tar seg opp», heter det.

Europris-aksjen har gjort det skarpt på børs siden pandemien og er opp 18 prosent siden nyttår og 30 prosent siste 12 måneder