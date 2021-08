Ble reddet av nettbutikken

«Selv under andre verdenskrig var butikken vår åpen hver dag, men da pandemien traff Norge i mars, stengte vi butikken på dagen og var ute av drift i en måned», sa Carl-Christian «Calle» Ferner, butikksjef og medeier i Ferner Jacobsen, til VårtOslo i desember i fjor.

Regnskapstall for 2020 viser imidlertid at klagen kan ha vært uberettiget.

Gjennom coronaåret hadde klesbutikken nemlig en omsetning på nærmere 103 millioner kroner. Dette tilsvarer en nedgang på kun 8 prosent fra normalåret 2019, da omsetningen var på 112 millioner.

– Det er nettbutikken som har reddet oss, sier Calle Ferner.

– Selv under krigen hadde vi butikken oppe. Så vidt meg bekjent er det første gang vi har hatt stengte butikker.

– Med stengte butikker vokser varelageret, men med nettbutikken får vi redusert varelageret. Vi har puttet mye penger i utvikling av nettsiden, sier han.

– Vi har også kuttet kostnader der man kan kutte kostnader, sier Ferner.

Tross minimal endring i omsetning og kostnadskutt, endte Ferner Jacobsens resultat i 2020 ned hele 33 prosent fra året før. Ferner Jacobsen tjente inn 3 millioner, mot 4,5 millioner kroner i 2019.

Usikker høst

– Sommersalget har vært bra. Det virker som om Oslos beboere og turister er kjøpevillige, så det er vi glade for, sier Ferner.

– Høsten er en viktig sesong for oss med mange varer som skal ut. Vi håper på at vi kan holde dørene åpne, men med tanke på dagens smittespredning er vi nervøse.

– Vi har vært forberedt på at dette kan skje, men vi vet jo ikke spesifikt hva dette vil si for høsten, sier Ferner.

Butikken var tidlig ute med nettbutikk, men satser fortsatt på fysisk butikk.

– Vi fokuserer like mye på butikk og på nett. Vi prøver å gjøre det beste ut av det, og få til det beste for Ferner Jacobsen, sier Ferner.

– Vi merker en endring i at det handles mye mer over nett, men vi ser også at folk er veldig glade for å være tilbake i fysisk handel. Vi får også mye medfølelse fra kunder, sier Ferner.

Tre butikker

Ferner Jacobsen er en tradisjonell klesforretning som ble etablert i 1916 av Ferner Jacobsen.

Da Ferner Jacobsen døde i 1964, ble driften overtatt av sønnene Johan Martin Ferner og Finn Ferner. I dag er Johan Martin Ferners sønn Calle Ferner største eier, mens Øyvind Hjelkrem-Haug er daglig leder.

Den første butikken ble åpnet i Stortingsgata 14 i Oslo, og har beholdt samme plassering i over hundre år. I dag har den familieeide bedriften utvidet med to butikker til, en på Fornebu og en i Fredrikstad.