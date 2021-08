Gir gass etter coronanedtur

Det tyske motehuset Hugo Boss holdt onsdag kapitalmarkeds dag, og presenterte resultatene for andre kvartal.

Merkets ferske adm. direktør Daniel Greider, som i juni meldte overgang fra Tommy Hilfiger, benyttet sjansen til å sette et ambisiøst mål for de neste fire årene: innen 2025 skal motehuset doble den årlige omsetningen til 4 milliarder euro, og bedre driftsmarginen. Målet er en driftsmargin på 12 prosent.

Nettsalg skal bidra til en god del av økningen, i dag foregår om lag 16 prosent av Hugo Boss-salget på nett, innen 2025 er ambisjonen at nettsalg skal stå for 25-30 prosent av den totale omsetningen.

Merket, som er mest kjent for sine herredresser, vil nå målet ved å appellere mer til en yngre garde, samt øke salget av kvinneklær.

Planen er også å pusse opp rundt 80 prosent av de fysiske butikkene, det har konsernet budsjettert med at skal koste 500 millioner euro. I tillegg er det satt av om lag 100 millioner euro i markedsføring, i håp om å få selskapet inn på listen over verdens 100 største klesmerker.

Da ambisjonene ble kjent i formiddag steg den den Frankfurt-noterte aksjen 1,9 prosent til i overkant av 53 euro pr. aksje, siden har kursen flatet ut og ligger i skrivende stund på 51,92 euro.

Nær normalt

I likhet med mage andre motehus opplevde Hugo Boss et kraftig fall i salget da pandemien brøt ut i fjor vår. Nå begynner salget å ta seg opp, og Hugo Boss tror salget også av formelle antrekk vil ta seg opp etter lang tids tørke.

Sammenlignet med andre kvartal i fjor hadde konsernet økt salget med 133 prosent globalt, sammenligner man med salgstall før pandemien ligger salget av Hugo Boss-klær fremdeles 4 prosent under salget i andre kvartal 2019. I alt omsatte Hugo boss for 629 millioner euro i andre kvartal, og ble sittende igjen med et resultat før skatt på 34 millioner euro, mot et tap på 258 millioner euro i samme periode i fjor.

Den største økningen i salget ser konsernet i Storbritannia og Kina, hvor salget sammenlignet med andre kvartal 2019 har økt med henholdsvis 7 og 33 prosent.