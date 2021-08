Tynn såle for skoselskap

Skokonsernet Euro Sko solgte sko for over én milliard kroner i 2020. Dårlige marginer og stengte butikker under coronapandemien førte imidlertid til at årsresultatet snudde til rødt.

Der selskapet i 2019 hadde et resultat på 12 millioner kroner, ble dette snudd til negative 237.000 kroner i 2020.

Det svake resultatet, sammenlignet med de høye inntektene, skyldes i stor grad høye kostnader relatert til varer, lønn og drift. I tillegg er det foretatt avskrivninger for 24,8 millioner kroner i regnskapet. Dette har gitt tynne marginer for Euro Sko-konsernet, som oppnådde et driftsresultat i 2020 på 2,9 millioner kroner.

Euro Sko 2020 (Mill. kr.) 2020 2019 Driftsinntekter 1.054,8 1.264,9 Driftsresultat 2,9 16,9 Resultat før skatt 2,7 16,0 Årsresultat −0,2 12,1

Konsernets drift i Norge opplevde en nedgang i omsetningen på 17 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. I Sverige var nedgangen 26 prosent, mens den var 9 prosent i Danmark. Euro Sko opplyser i årsrapporten at reduksjonen alle steder skyldtes coronarelatert nedstengning.

Dårlig år for skobransjen

Finansavisen skrev i februar om at coronaåret hadde vært særlig tøft for skobransjen. I alt falt omsetningen til norske skobutikker med nesten 20 prosent i coronaåret 2020.

− Coronapandemien har kraftig forverret en allerede negativ trend for skobutikkene. I mars og april i fjor ble omsetningen mer enn halvert, sa Bror Stende, direktør for faghandel i Virke, til Finansavisen tidligere i år.

Stende peker også på fremveksten av netthandel som en stor trussel for omsetningen i skobutikkene. I alt har omsetningen i skobutikker sunket med 1,3 milliarder kroner de siste fem årene, hvorav nærmere 700 millioner forsvant under coronapandemien.