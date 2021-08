Luksusmerke mer enn doblet inntektene

Appetitten for luksusvarer viser seg å ha vært stor så langt i 2021. Det har bidratt til en sterk vekst for flere luksusmerker, deriblant Hermès.

Forrige uke rapporterte eieren av Louis Vuitton at resultatet fra luksusmerket steg over 40 prosent fra 2019 i andre kvartal i år. Luksusmerket Hermès mer enn doblet driftsinntektene i årets andre kvartal og overgikk nivåene før pandemien.

For Hermès økte inntektene 127% med konstante valutakurser i andre kvartal, og slo analytikernes forventninger. Det var 33% høyere enn i samme periode i 2019, skrev Hermès fredag.

Det skal ha vært skinnvarer og bruksklær som bidro til den sterke ytelsen. Det kvartalsvise salget overgikk 2019 -nivåene for selskapet i alle de geografiske markedene bortsett fra i Frankrike, hvor inntektene i stor grad avhenger av turister.

Salget i Amerika femdoblet seg og var markedet som gikk best for luksusmerket i andre kvartal. Konsernsjef Axel Dumas har uttrykt at Hermes har tiltrukket nye kunder via online shopping, hvorav noen nå også kommer til butikkene skrev Bloomberg.

Hermès er et av de mest eksklusive børsnoterte luksusmerkene på grunn av deres begrensede produksjons. Det begrensede tilbudet av varer fra silkeskjerf til lærvesker har vært med å bygge opp det franske merket. Virksomheten ble hardt rammet da produksjonsanlegg i Frankrike måtte stenge i fire uker som følge av coronapandemien, skriver Bloomberg.