Fagorganiserte Elkjøp-ansatte får ikke månedsbonus

Ved elleve varehus i Norge har Elkjøp-ansatte valgt å fagorganisere seg med tariffavtaler. Det har gitt dem ulempetillegg og bedre pensjonsopptjening. Men det gjør samtidig at de ikke lenger får ta del i kjedens månedlige bonusordning. Månedsbonusen er forbeholdt ansatte uten tariffavtale, bekrefter Elkjøp til E24.

– Vi opplever at Elkjøp ikke ønsker at de ansatte skal organisere seg, og at tapet av bonus brukes som et pressmiddel for å nå målet, sier nestleder Lena Reitan i LO-fagforbundet Handel og Kontor.

Reitan mener at Elkjøp fratar ansatte bonus for å gjøre fagorganisering mindre attraktivt.

– Ja, det er vårt inntrykk. Vi har også fått tilbakemeldinger om at mellomledere i Elkjøp-varehus prøver å overtale ansatte til å avslutte tariffavtalene, ved å si at de da vil få bonusene tilbake.

Senior kommunikasjonsrådgiver Kristian Willanger i Elkjøp Nordic svarer at selskapet ikke kjenner seg igjen i påstandene. Han skriver i en epost at Elkjøp oppfordrer til organisasjonsfrihet.

– I Elkjøp respekterer vi våre ansattes ønsker og behov for å fagorganisere seg fullt ut. Alle ansatte står derfor samlet fritt til å velge om de vil organisere seg og hvilken lønnsmodell de ønsker, skriver Willanger.