SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Arcus leverte et relativt likt andre kvartal som i fjor, der begge kvartalene hadde like forutsetninger for handlemønstret utifra Covid-19-restriksjonene. Sterkt redusert reise- og grensehandel og restriksjoner på hoteller, restauranter og barer fortsatte å generere store volumer i de nordiske monopolene.

Til tross for reduksjonene begynner nå enkelte markeder å vise tegn til at forbrukeradferden går tilbake til handlemønsteret før pandemien.

I andre kvartal solgte Arcus 16,3 millioner liter, en nedgang på 0,7 millioner liter, sammenlignet med andre kvartal i fjor. Hovedsakelig er nedgangen drevet av lavere salg i Vinmonopolet.



Fordelt på segmenter gikk vinsalget ned med 0,5 prosent, til 494,9 millioner, mens brennevinssalget sank med 2,6 prosent, til 231,2 millioner. Logistikksegmentet økte med 3,9 prosent, til 94,1 millioner.

Arcus Norges største produsent av brennevin med hovedkontor på Hagan i Nittedal.

Midlertidig adm. direktør er Sigmund Toth.

Største aksjonær er Stein Erik Hagens Canica.

Fikk nåværende selskapsform januar 1996 etter utskillelse fra Vinmonopolet.

Arcus har også brukt kvartalet til å forberede fullføringen av fusjonen med Altia, som ventes å skje 1. september 2021. Det nye sammenslåtte selskapet skal få navnet Anora Group, og i en separat børsmelding har de lagt frem ledergruppen for Anora.

De endelige beslutningene om en ny operativ struktur for Anora er planlagt å bli gjort klart i løpet av fjerde kvartal, men Pekka Tennilä, som for tiden er adm. direktør i Altia, blir ny adm. direktør i Anora. Sigmund Toth, finansdirektør og midlertidig adm. direktør i Arcus, blir ny finansdirektør.

Hele lederteamet kan du lese om her.