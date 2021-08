Global måling til nytt rekordnivå

Aldri før har verdens varehandel vært på et så høyt nivå som nå, ifølge Verdens handelsorganisasjon (WTO). Deres barometer for den globale varehandelen ligger nå på 110,4 poeng, som er den høyeste noteringen siden målingene startet i juli 2016. Det er dessuten opp mer enn 20 poeng fra samme tid i fjor.

Ifølge WTO reflekterer dette ikke bare en sterk opphenting fra coronapandemiens virkninger, men også hvor kraftig handelsnæringen ble svekket av pandemien i fjor.

Videre peker organisasjonen på at selv om indeksen fortsatt ligger godt over trenden, så har oppgangen nå begynt å avta. Dette kan indikere at det nåværende oppsvinget i verdenshandelen nærmer seg en topp.

Bred oppgang

Handelsbarometeret baseres på komponentindekser for eksportordrer, internasjonal flyfrakt, containerfrakt, bilproduksjon og -salg, elektronikkomponenter samt landbruksråvarer. Samtlige underindekser har også ligget over trend den seneste måneden, noe som ifølge WTO illustrerer hvor bred opphentingen er.

Særlig underindeksene for flyfrakt, containerfrakt og råvarer trekker opp nå, mens den globale halvledermangelen demper utviklingen innen biler og elektronikk.

SIGNALISERER VEKST: Underindeksen for containerfrakt indikerer fortsatt sterk vekst i varehandelen. Her fra en havn i Shanghai, Kina. Foto: Bloomberg

For eksportordrene sees det imidlertid en tydeligere oppbremsing, som gir et enda klarere tegn på at en oppbremsing i den globale handelsveksten trolig er på vei.

Akselerasjon fra Q1 til Q2

Ifølge WTO samsvarer den seneste indeksmålingen med organisasjonens seneste handelsprognoser fra slutten av mars. Da ble det estimert en volumøkning på 8 prosent i den globale varehandelen i 2021, etter fjorårets nedgang på 5,3 prosent.

I første kvartal var varehandelsvolumet opp 5,7 prosent, målt mot samme periode i fjor. Utviklingen i andre kvartal ventes å vise enda større oppgang, gitt den seneste utviklingen for varehandelsbarometeret.

I fjerde kvartal 2020 var handelsvolumet opp 0,7 prosent, etter fall på 5,9 prosent i tredje kvartal og en nedgang på kraftige 14,8 prosent i andre kvartal 2020.