Løftet inntektene – tross coronastengte butikker

Inntektene til Kid vokste 3,9 prosent til 677,7 millioner kroner i andre kvartal. Det til tross for stengte butikker i Norge og Estland i april, samt redusert antall etter coronarestriksjoner i Sverige og Finland.

– Salget på nett fortsetter å vokse betydelig, og utgjorde 11,3 prosent av de totale inntektene. Vi er fortsatt trygge på at vår pågående investering i en ny online plattform for gruppen vil underbygge ytterligere vekst både på nett og i fysiske butikker. Vi forventer at den nye plattformen vil være lansert i alle markeder før jul, sier konsernsjef Anders Fjeld i en kommentar.

Ifølge rapporten vokste bruttomarginen med 1,8 prosentpoeng til 63,7 prosent, drevet av effekten av fjorårets prisjusteringer, mindre rabatt grunnet sterk etterspørsel, og forbedrede vilkår på grunn av felles innkjøp med Hemtex og endringer i produktmiksen.

Driftsresultatet ble noe svekket, til 89,6 millioner kroner ned fra 78,4 millioner.

Kid (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 677,74 660,55 Driftsresultat 89,56 90,18 Resultat før skatt 80,50 78,35 Resultat etter skatt 63,75 62,00