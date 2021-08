Storbank senker klesgigantene

Deutsche Bank har startet dekning av de to klesgigantene Hennes & Mauritz og Inditex' aksjer, og anbefaler å selge begge, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

H&M-aksjen får et kursmål på 150 svenske kroner. Zara-eier Inditex gis et kursmål på 22 euro.

Onsdag ettermiddag er H&M-aksjen ned rundt en halv prosent til rundt 176,50 svenske kroner i Stockholm-handelen. Den er opp et par prosent hittil i år – og opp drøyt 20 prosent seneste 12 måneder.

Inditex-aksjen er ned 1,1 prosent til rundt 29,40 euro i Madrid. Hittil i år er den opp 12 prosent, mens den har steget nær 25 prosent det seneste året.

Ifølge Dow Jones vurderer Deutsche Bank det som sannsynlig at klesduoen og bransjen forøvrig vil se lavere volumer på lengre sikt, ettersom holdbart forbruk blir enda viktigere.

15. september kommer begge de to kleskjempene med oppdateringer til markedene. Mens svenske H&M offentliggjør salgstall for regnskapsmessige tredje kvartal, kommer den spanske Zara-eieren med regnskapet for første halvår.

I første kvartal snudde Inditex fra tap til overskudd, hjulpet av netthandelen. Selskapet eier også merkenavn som Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka og Stradivarius.

2020-tallene for Hennes & Mauritz' norske virksomhet viste lavere salg, men bedre marginer i coronaåret.