Overskuddet vokser for Byggma

Byggevarekjeden Byggma gikk ut av andre kvartal med et resultat før skatt på 49 millioner kroner, viser kvartalsrapporten. Det er en oppgang på 75 prosent fra samme periode i fjor da selskapet fikk et resultat på 28 millioner.

Omsetningen stoppet ikke før den hadde passert 600 millioner, nærmere bestemt på 606,6 millioner kroner. En økning på 116 millioner kroner – 24 prosent – fra andre kvartal 2020.

Ifølge kvartalsrapporten har konsekvensene av corona vært begrenset for selskapet. Ordreinngangen er god, og produksjonen ved fabrikkene og leveranser til kundene går hovedsakelig som planlagt, sier selskapet.

Fremover er selskapets ledelse optimistiske. Prognose for salg og igangsettelse av nye boliger i det norske markedet viser god utvikling, noe som igjen er positivt for byggevarekjeden. I tillegg har Byggma også satt i gang en satsing på salg av konsernets produkter utenfor Norge for å sikre videre vekst.

Konsernsjef Geir Drangsland og personlig nærstående kontrollerer 88,7 prosent av aksjene i Byggma

Byggma (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 606,6 490,6 Driftsresultat 54,3 35,9 Resultat før skatt 49 28 Resultat etter skatt 38,1 21,6