– Det har vært en strukturert prosess der vi har sett etter nye eiere, sier adm. direktør Jan Tore Jensen i Bergans til Finansavisen.

– Betyr det flere interessenter som har lagt inn bud, også utenlandske?



– Jeg vil ikke si om utenlandske har vært inne i bildet, men en strukturert prosess betyr at det har vært flere involverte interessenter, men jeg vil ikke si hvor mange eller hvor mye, sier Jensen.

– Hvor lenge har prosessen pågått?



– Det har tatt noe tid.

Jensen vil ikke si noe om omsetning og resultater hittil i 2021. Selskapet hadde i 2020 en omsetning på 600 millioner, opp fra 450 millioner i 2019.

Bergans var en svært lønnsom butikk på hele 2000-tallet frem til 2011 med jevne overskudd på flere titalls millioner. Deretter fulgte en periode med store svingninger. Selv med omsetning på 6-700 millioner klarte selskapet å tape 26 og 35 millioner i 2015 og 2016 før de har kommet i pluss på lavere omsetning.

Ingen earn out

Torstein Søland har vært hovedeier i Bergans, men nå har Bjørn Rune Gjelsten og Olav Nils Sunde-selskapet Sport Holding kjøpt alle aksjene i selskapet som et rent aksjekjøp uten noen form for earn out. Bergans vil bli en del av Sport Holding-konsernet, men drives uavhengig av Sport 1, Intersport og de andre kjedekonseptene i Sport Holding.

Det går det frem av en pressemelding fra de to selskapene. Ifølge kommunikasjonsansvarlig Anders Nessem i Bergans var det Bergans-siden som tok initiativ til handelen.

– Når vi nå har besluttet å selge oss ut av Bergans er vi glade for at kjøperen ble Sport Holding. Vi har lange relasjoner til både Sport 1 og Intersport som leverandør gjennom flere tiår, og vi ser på Sport Holding som den foretrukne eieren av selskapet fremover. Vi er trygge på at Bergans nå er i de beste hender, sier Jon Søland på vegne av selgerne.

Bergans Bergans utvikler turutstyr og teknisk friluftsbekledning, i tillegg til annen fritidsbekledning. Selskapets hovedmarkeder er Norge, Sverige og Tyskland. Bergans' produkter distribueres gjennom sportsforretninger, online pure players, samt egen nettbutikk og et fåtall brand stores og outletbutikker. Bergans hadde i 2020 en omsetning på ca. 600 mill.

– En stor mulighet

Ifølge pressemeldingen vil Bergans hovedkontor forbli i Asker uten planlagte organisasjonsendringer.

– De senere år har utviklingen i sportsbransjen gått i retning av at større leverandører og merkevarer, spesielt de internasjonale, i økende grad ønsker å kontrollere distribusjonen av egne varer, både med hensyn til sortiment og distribusjonskanal. Dette har medført en betydelig satsing på egne kanaler som online stores og egne butikker. Kjøpet av Bergans vil sikre langsiktig tilgang på attraktive produkter for våre kjedekonsepter, sier styreleder Petter Schouw-Hansen i Sport Holding.

Sport Holding Sport Holding er Norges største aktør innen sport og består av mer enn 360 egeneide butikker og franchisebutikker over hele Norge fordelt på konseptene Sport 1, Intersport, Anton Sport, Löplabbet, Sportsnett og Skandinavisk Høyfjellsutstyr. Konseptene er tuftet på fag, merkevarer og lokal tilpasning. Omsetning til forbruker utgjorde ca. NOK 6 mrd. i 2020. Hovedaksjonærene i Sport Holding er Gjelsten Holding AS og O.N. Sunde A/S.

Han legger til at Sport Holding gjennom sine butikker vil satse ytterligere på Bergans og dermed sikre en betydelig del av Bergans omsetning.

– Vi blir nå en del av landets største sports- og friluftsaktør, noe som representerer en stor mulighet til å utvikle oss videre i årene som kommer, sier adm. direktør Jan Tore Jensen i Bergans.

Kjøpet er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet.