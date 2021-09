Oppvaskmøte mellom Elkjøp og LO

– Vi er ikke enige om alt, men vi har startet en reise som jeg håper vil gi god effekt, sier forbundsleder Christopher Beckham i LO Handel og Kontor til E24 etter møtet.

Det var Elkjøp som forespurte møtet med LO-forbundet, og blant kjedens utsendte var administrerende direktør Fredrik Tønnesen i Elkjøp Norge.

– I møtet diskuterte vi både de spørsmålene som har vært tatt opp i mediene i senere tid, og også andre saker som er viktige for varehandelen, sier Tønnesen.

Elkjøp har fått kritikk etter at E24 skrev at ansatte i fagorganiserte varehus ikke får delta i kjedens månedlige bonusordning.

Elkjøp hevdet i juli at 300 millioner i bonuser skulle deles ut til alle ansatte, noe som viste seg å ikke stemme.

Beckham sier det fra LO sin side var viktig å få noen forsikringer fra kjeden, etter påstander fra flere ansatte om at bonusene brukes av ledelsen som et virkemiddel for å hindre fagorganisering. Dette har Elkjøp avvist.

– Vi fikk noen gode innspill og tilbakemeldinger som vi tar med oss for videre arbeid internt, og ser fram til å videreføre en god dialog med forbundet, skriver Tønnesen til avisa.

