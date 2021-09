NorgesGruppen omstatte for over 50 mrd. første halvår

NorgesGruppen leverte rekordomsetning i første halvår 2021, men forventer svakere utvikling i tiden fremover etter hvert som svenskehandelen øker og markedet gradvis går tilbake til normalen.

– Vi forventer at omsetningen vil falle og har forventning om fortsatt tøff konkurranse utover høsten, uttaler Runar Hollevik.

Han understreker at veksten for dagligvare allerede er i ferd med å avta og at han forventer negativ vekst fremover i møte med de sterke pandemitallene i fjor, i takt med at samfunnet gjenåpnes.

«Pandemien har endret handlemønster og forbrukeradferd, men det forventes at disse effektene er midlertidige og at handlemønsteret gradvis vil falle tilbake til normalt», heter det i halvårsrapporten.

NorgesGruppen H1 Mill. kr H1/21 H1/20 Driftsinntekter 50.420 47.974 Driftsresultat 2.466 2.163 Resultat før skatt 2.444 2.112 Resultat etter skatt 1.907 1.647

Første halvår av 2021 har fortsatt vært preget av pandemi og uvanlig høy omsetning. Unormalt lav grensehandel og fortsatt lavere besøkstall på kafeer, restauranter og hjemmekontor, gjør at salgsinntektene for dagligvarekjedene har vært høye.

NorgesGruppen omsatte for 50,4 milliarder kroner i første halvår – en økning på 5,1 prosent sammenlignet med i fjor.

Resultat etter skatt var på 1,9 milliarder kroner, som tilsvarer en resultatmargin på 3,8 prosent. Første halvår 2020 var resultat etter skatt 1,6 milliarder kroner.