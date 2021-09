DNB Markets forventer kraftig kursoppgang

Komplett er et av selskapene som i dag presenterer seg i DNB Markets' TMT & Consumer konferanse. Meglerhuset mener aksjen er attraktivt verdsatt i forhold til andre aktører innenfor sektoren og opererer med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 90 kroner.

«Relevant detaljhandelsstatistikk for juli kan tyde på at selskapet fikk en god start på Q3 og en mulig bekreftelse av dette, samt eventuelt noe mer på markedsutviklingen gjennom august, vil være av interesse ved presentasjonen», skriver DNB Markets i en oppdatering torsdag.

Selskapet ble børsnotert i juni i år og investorene har så langt kun erfaring med en kvartalsrapportering.

Flere ting å følge med på

Den neste rapporten kommer i slutten av oktober og før den tid venter DNB Markets at investorene spesielt vil prøve å få mer tak på kortsiktige valutaeffekter, påvirkningen av sesongsvingninger, betydningen av salgsmiksen på marginen, mulige implikasjoner av den globale knappheten på halvledere og vekstmulighetene knyttet til nylig oppkjøpte Ironstone.

2. juli ble det kjent at Komplett inngikk en avtale om å kjøpe 65 prosent av aksjene i Ironstone Holding AS, en leverandør av skybaserte IT-løsninger og tjenester. Ironstone Holding omsatte i 2020 for 68 millioner kroner og fikk et positivt EBITDA-resultat.

Torsdag ettermiddag omsettes Komplett-aksjen for 60,50 kroner, opp 1,7 prosent. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige nesten 50 prosent.