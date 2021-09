Stuper på børs etter svakere salg

Både omsetning og driftsoverskudd sank hos Clas Ohlson i regnskapsmessige første kvartal, men den svenske detaljhandelskjeden holdt seg akkurat på den positive siden av analytikerforventningene.

Clas Ohlson (Mill. SEK) 1. kv./21-22 1. kv./21-22 Driftsinntekter 2.055,6 2.074,3 Driftsresultat 147,1 166,2 Resultat før skatt 131,0 150,1 Resultat etter skatt 103,3 116,6

Driftsresultatet endte på 147 millioner svenske kroner, mot 166 millioner i tilsvarende periode i fjor, viser kjedens kvartalsregnskap. Perioden løper fra mai til juli i kjedens avvikende regnskapsår.

Resultatet var marginalt over forhåndsforventningene denne gangen, etter at det ble svakere enn ventet kvartalet før. Ifølge TDN Direkt viste estimater innhentet av Infront en forventning på 146 millioner.

Likevel stuper Clas Ohlson-aksjen i Stockholm-handelen onsdag formiddag. B-aksjen er ned rundt 10 prosent, til rundt 92,50 svenske kroner. Den er imidlertid opp nær 20 prosent hittil i 2021.

Ned fra rekordnivå

Omsetningen gikk også tilbake i første kvartal, fra 2,07 til 2,06 milliarder svenske kroner. Organisk var nedgangen på 2 prosent. Clas Ohlson hadde totalt 228 butikker og nettbutikk pr. 31. juli.

Clas Ohlson-sjef Kristofer Tonström påpeker at omsetningen i fjor sommer var rekordsterk, og at driftsresultatet er blant de beste selskapet har oppnådd i et første kvartal.



Bruttomarginen for perioden oppgis til 39,5 prosent, opp fra 38,7 i fjor. Ifølge TDN Direkt var denne ventet til 38,9 prosent.

Salget falt både her og der

Salgsnedgangen i første kvartal var gjeldende i alle Clas Ohlsons markeder. Hjemme i Sverige gikk omsetningen ned fra 928 til 927 millioner svenske kroner, mens det finske salget falt med 10 millioner til 218 millioner.

Her i Norge, som i omsetning er et omtrent like viktig land for selskapet, gikk salget ned fra 904 til 897 millioner.

Clas Ohlson hadde ved utgangen av første kvartal 90 utsalgssteder i Norge og 97 i Sverige. I tillegg har kjeden 40 butikker i Finland og én i Storbritannia.