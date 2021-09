DNB Markets anbefaler kjøp av aksjer i H&M

Onsdag denne uken kommer H&M med sine salgstall for tredje kvartal. Den fullstendige rapporten for kvartalet legges frem 30. september.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på aksjen og opererer med et kursmål på 253 svenske kroner.

«Våre salgsestimater for perioden ligger rundt 5 prosent over konsensus, men også med tall på linje med konsensus venter vi at fokus i første rekke vil være på signaler om utviklingen i EBIT-marginen gjennom kvartalet», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Kjøpsanbefalingen er i hovedsak bygget på forventninger om at selskapet får løftet marginen tilbake mot nivået fra 2018-2019 i løpet av 2022-2023.

Fredag sluttet aksjen på 172,18 svenske kroner.