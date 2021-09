– Globaliseringen får seg en knekk

Kraftige endringer i forbrukeretterspørsel, en mørbanket flyindustri og forstyrrelser i global shipping har gått hardt utover forsyningskjedene globale selskaper har bygd virksomhetene sine rundt.

En høytstående direktør i UPS (United Parcel Service), et av verdens største fraktselskaper, hevder coronapandemien vil påføre varig skade på globaliseringen drevet av multinasjonale selskaper.

– Multinasjonale detaljhandlere og produsenter kjører nå på for å regionalisere sine forsyningskjeder, sier UPS International-sjef Scott Price til Financial Times. Han leder den delen av UPS-virksomheten som foregår utenfor USA.

– Mange selskaper kommer til oss og spør hvor det er best å plassere produksjon og samlebånd. Forståelsen er at det å stole på utstrakte forsyningskjeder er risikabelt, fortsetter Price.

– Få alternativer

Én årsak til akselerasjonen i regionaliseringen av forsyningskjeder er ifølge UPS-direktøren at selskaper har blitt overrasket over hvor få alternativer som eksisterte under coronapandemien.

Price forventer ifølge avisen at fabrikker i Asia vil begynne å konsentrere seg mer om regionale markeder fremfor eksport til for eksempel Europa, men at dette er noe vi vil legge merke til om 5-10 år.

Antallet sektorer som sliter med leveranser er stigende, men gjelder i høy grad produsenter av datamaskiner, møbler og biler.