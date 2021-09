DNB Markets anbefaler kjøp av Hermanrud-favoritt

DNB Markets oppgraderer sin anbefaling på Europris fra hold til kjøp og hever ifølge TDN Direkt kursmålet fra 66 til 70 kroner.

Tallknuserne er positive i forkant av tredjekvartalsrapporten og venter at kvartalstallene vil komme inn betydelig over konsensus. Årsaken til det er at positive pandemieffekter på omsetningen fortsatt har til gode å reverseres, samtidig som den kortsiktige margintrenden forblir gunstig.

Hermanrud liker Europris

I sommer sluttet Norges mest profilerte aksjestrateg, Peter Hermanrud (63), hos SpareBank 1 Markets for å investere egne penger. For noen uker siden meldte Finansavisen at Europris var hans aller første aksjekjøp som investor.

Hermanrud betegnet selskapets vekstutsikter som «brukbare», og investeringen som «trygg» og «med lav risiko».

Flere venter kursoppgang

Europris er en av favorittene til aksjesjef Leif Eriksrød i Alfred Berg Gambak hvor 3,9 prosent av porteføljen er plassert i Europris. Den samme aksjen dukker opp i Jan Petter Sisseners Canopus, hvor Europris er den 4. største investeringen med 5,7 prosent av porteføljen.

Europris er også en av de 10 aksjene Paul Harper satser på i ukeporteføljen til DNB Markets.

Torsdag omsettes aksjen for 63,20 kroner, opp 6,5 prosent.