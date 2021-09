Storeslem på børs for tennisstjernen

Aksjekursen til den sveitsiske skoprodusenten On Holding AG spratt opp 47 prosent onsdag da den debuterte på New York Stock Exchange onsdag. Dette gjør at skomakeren er verdt 11,35 milliarder dollar, skriver Reuters.

Selskapet solgte 31,1 millioner aksjer i det opprinnelig tilbudet til 24 dollar, noe som var godt over prisintervallet på mellom 20 og 22 dollar, og egenkapitalen med 746,4 millioner dollar. Mens da børsen stengte onsdag ble aksjen handlet for drøye 35 dollar. Selskapet hadde som mål å få hentet 622 millioner dollar ved børsintroduksjonen i New York.

ESS i ERMET: Roger Federer designet i fjor skoen «The Roger», som skal være tilgjengelig fra 1.700 kroner ca. Foto: On Holding

The Roger

On ble grunnlagt i 2010 av tre løpsentusiaster og er i dag et verdens hurtigs voksende skomerker. I 2019 fikk skoprodusenten med seg Roger Federer på eiersiden for det man antar var en sum på rundt 50 millioner sveitsiske franc. I tillegg lanserte tennislegenden, som har 20 grand slam-seire, sin egen sko i fjor; «The Roger». En sko han personlig skal ha vært med på å designe for det Zürich-baserte selskapet.

On AGs sko opererer med en patentert teknologi som selskapet selv har utviklet, som blir kalt Cloudtec. Det går ut på at skoen har hule rørlignende fester laget av gummi eller skum på undersiden som lover løpere en myk landing, og fast grep når de tar av.

I tillegg har skoprodusenten et et 100 prosent resirkulerbart joggeskomerke kalt Cyclon, laget av ricinusbønner. Skoene er kun tilgjengelig på abonnementsbasis og må returneres til selskapet for nye når de er utslitt.

Selve børsnoteringen kommer på et meget gunstig tidspunkt med tanke på den økende globale etterspørselen og investeringsiveren etter bærekraftige produkter. Samtidig som etterspørselen etter treningsutstyr – og da spesielt sko – har økt ettersom stengte treningssenteret har presset folk utendørs for holde seg i form, skriver Reuters.

Klokkeinteressert

Sko er ikke det eneste som interesserer tennisesset. Han har også en fin samling med klokker fra Rolex. I snart 15 år har Federer hatt tette bånd til det legendariske klokkemerket Rolex, og samarbeidet mellom de to sveitserne er i dag kjent langt utenfor tennisverdenen.

Opp gjennom årene har den tidligere verdenseneren blitt observert med nesten hele Rolex-katalogen på håndleddet, men ser likevel ut til å ha en viss forkjærlighet for den ikoniske Daytona.

Federers personlige interesse for Rolex omfatter heller ikke bare moderne modeller, men også ettertraktede vintageperler.