Det svenske hagemaskin- og skogsredskapsselskapet Husqvarna frykter opp mot 2 milliarder svenske kroner i tapt omsetning som følge av en disputt med den amerikanske motorleverandøren Briggs & Stratton (B&S).

Husqvarna opplyser tirsdag morgen at selskapet har mottatt varsel fra B&S om at B&S bare vil levere en svært liten andel av sitteklippermotorene Husqvarna har bestilt før 2022-sesongen, hovedsakelig for markedet i Nord-Amerika.

Videre peker selskapet på at det nå er «ekstremt begrenset» anledning for selskapet til å sikre alternative motorforsyninger for 2022-sesongen.

Derfor har Husqvarna gått til søksmål mot B&S i delstaten South Carolina – «for å beskytte kundene og driften» og for å tvinge B&S til å levere de motorene som Husqvarna har bestilt.

Husqvarna estimerer at motormangelen i verste fall vil kunne føre til opp mot 2 milliarder svenske kroner i tapte salgsinntekter. Effekten vil primært være synlig i 2022, men også i noen grad i fjerde kvartal i år.

Det er imidlertid for tidlig for selskapet å anslå noen potensiell effekt på driftsresultatet, men Husqvarna tilføyer at den aktuelle produktkategorien har lavere lønnsomhet enn hva som er snittet for selskapets totale produktutvalg.

Tirsdag formiddag er Husqvarnas B-aksje ned over 5 prosent i Stockholm-handelen.

I andre kvartal i år omsatte Husqvarna for 14,6 milliarder svenske kroner. Samlet i første halvår var netto omsetning 28,6 milliarder. I 2020 landet den på 41,9 milliarder svenske kroner, som ga et driftsoverskudd på 3,7 milliarder.