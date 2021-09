Kygo gjør det stort som artist, men hans satsing på lydprodukter er i ferd med å bli et mareritt. Etter bruddet med Jon Inge Gullikstad i 2019 har Kygo rapportert underskudd på henholdsvis 31,5 millioner kroner og i fjor 28,2 millioner.

I fjor stupte omsetningen fra 36,2 til bare 18,7 millioner kroner, og selv om Kygo tok kraftig grep på kostnadssiden rant det ut 28,2 millioner. Det viser årsregnskapet til Kygo Life for 2020.

Inntektssvikten fremstår ikke som en tilfeldig nedgang. Kygo signaliserer at kostnadene nå skal kuttes for å gjenspeile det han kaller «et realistisk inntektsnivå».

Har blødd 85 millioner

På fire år har satsingen kostet Kygo hele 85 millioner kroner. Musikeren har ikke gitt opp, men nå har han stukket fingeren i jorda for den videre satsingen.

«Til tross for det negative resultatet i 2020 bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Bakgrunnen for dette er at eie stiller nødvendig likviditet og kapital til disposisjon for å sikre videre drift», heter det i notene til regnskapet.

Det er ingen tvil om at Kygo har gjort nettopp det. I årenes løp er det skutt inn 84,3 millioner kroner i egenkapital i Kygo Life, og i fjor ble det puttet inn 27,4 millioner.

Ved utgangen av fjoråret utgjorde egenkapitalen derfor 12,8 millioner kroner – opp fra 6 millioner ett år tidligere. Av balansen på 52,8 millioner kroner utgjør imidlertid posten «konsernfordringer hele 38 millioner – opp 10 millioner fra et år tidligere».

«Realistisk kostnadsnivå»

Heller ikke Kygo Lifes satsing i Sverige har tatt av. Fjoråret endte med et resultat på minus 5,4 millioner kroner samt en negativ egenkapital på 10,6 millioner. Aksjene i dette selskapet ble allerede i 2019 nedskrevet til én krone.

Nå settes imidlertid tæring etter næring samtidig som Kygo leter etter en løsning på marerittet: «Det arbeides med å skalere selskapets kostnadsbase til et realistisk inntektsnivå. Samtidig jobbes det strategisk med hensiktsmessig og lønnsomt salg av selskapets produkter. Ulike alternativer for fremtidig drift er under vurdering. Styret og eier har tro på at dette arbeidet skal materialisere seg i bedre resultat for 2021», heter det i notene til regnskapet.

Kygo tok tak i satsing på klær og moteprodukter i 2016 sammen med Jon Inge Gullikstad, som sto bak ullplagene til Vegard Ulvang og klessatsingen til Therese Johaug.

I 2019 trådte imidlertid Gullikstad ut etter to år med samlet underskudd på 25 millioner kroner. Han solgte alle aksjene til Kygo – trolig til pari kurs.