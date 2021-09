Ansatte får 870.000 kroner for å ta vaksine

Netthandelsgigant Amazon har delt ut biler og bonuser på nær 870.000 kroner til ansatte som har vaksinert seg.

Det kommer som en del av selskapets oppfordring til sine ansatte om å vaksinere seg mot coronaviruset.

Fire ansatte i diverse varehus og en Whole Foods-ansatt har vunnet biler verdt så mye som 350.000 kroner etter de la frem bevis for vaksinering, ifølge et Instagram-innlegg fra Amazon Vest Life.

Forrige uke fikk også tre ansatte i varehus og hos Whole Foods utdelt bonus på hele 870.000 kroner etter de lot seg vaksinere.

Amazon lanserte i august en kampanje kalt Max Your Vax – et lotteri som gir ansatte mulighet til å vinne pengepremier, ferier og biler etter vaksinering.

Totalt 18 premier verdt nær 2 millioner dollar – 17,3 millioner kroner – vil bli delt ut frem til 21. oktober.

– Å bli vaksinert er kritisk for de ansatte for å beskytte seg selv og samfunnet rundt. Amazon har hatt mer enn 1.500 vaksineringer on-site for ansatte og deres familier, sier en talsmann i Amazon.

Handelsgiganten har frem til nå ikke krevd at de ansatte må vaksineres, men lotteriet skal virke som en gulrot. Selskapet har nå gjeninnført maskepåbud i sine varehus ettersom deltavarianten sprer seg.