For første gang spilles livemusikk i studio når John John Bruseth spiller gründersangen «En liten en med alt for store tenner», snakker på inn- og utpust om gründerlivet som startet da han var fire år, om innføring av plastposer i USA, fulle finnmarkinger i en kirke i Harlem, om hvite eggeplommer og oksesæd, om å være Norges yngste pensjonist som 27-åring, og om å være den eneste i Norge som har en levende snegle i hjertet. For å nevne noe…

I disse dager er John John plateaktuell, og sangen «Når natta den e over», har fått en sekser. Anmelderen skrev at om den hadde vært sunget av Jonas Fjeld, Henning Kvitnes, Kari Bremnes, Halvdan Sivertsen eller Jørn Hoel, ville den blitt et nasjonalhymne over natta. Redigering: Lotta Kirsebom

