Anbefaler kronjuvelen av alkohol som toppvalg ut året

– Investorer bør returnere til det grunnleggende i øl, anbefaler Credit Suisses Kaumil Gajrawala i et notat torsdag.

Trenddrikken hard seltzer kom til Norge i pandemiåret og solgte godt, men hypen har dabbet av. Credit Suisse mener derfor at morselskapet Constellation Brands, som produserer øltypene Corona og Modelo, er toppvalget i alkoholsektoren ut året.

– Basert på minimal eksponering mot hard seltzer og oppside i marginene. Vi venter bedret tilbud og stødighet i utviklingen fremover, sier meglerhuset i et notat.

Credit Suisse har en kjøpsanbefaling på Constellation og satt kursmål til 275 dollar på aksjen. Det impliserer en oppside på hele 30 prosent fra sluttkursen onsdag.

Seltzer-salget har vært negativt siden sensommeren, ifølge datainnsamlerselskapet Nielsen. For Constellation står seltzersalget imidlertid kun for 2,1 prosent av inntektene, og «er ikke kritisk for å drive topplinjen», ifølge meglerhuset.

– Ølmarginene er imidlertid best i klassen og kan utvides ytterligere, mener Credit Suisse.

Meglerhuset tror også det er sterkere tider i vente.

– Meksikansk øl er kronjuvelen, men en lovende vinbusiness er rett rundt hjørnet, sier Gajrawala.