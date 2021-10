DNB Markets kutter kursmålet på Fredriksen-aksje

DNB Markets kutter kursmålet på Elektroimportøren fra 100 til 95 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen. Tallknuserne tror Elektroimportøren vil levere omsetningsvekst i tredje kvartal, men i en lavere takt enn de fire foregående kvartalene.

«Vi ser noe motvind på bruttomarginen gitt en blandet effekt med en større B2B-andel på årsbasis og noe høyere driftskostnader som følge av en normalisert drift», skriver meglerhuset.

Fredriksen er nest største aksjonær

I midten av desember i fjor ble Elektroimportøren notert på Euronext Growth til en introduksjonskurs på 48,25 kroner. Med som hjørnestensinvestor var John Fredriksens investeringsselskap Aeternum Capital, som spyttet inn 95 millioner kroner og fikk en eierandel på 9,5 prosent.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 76 kroner, ned 2,6 prosent. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige 25 prosent. I midten av mai var aksjekursen intradag oppe i rekordhøye 95,99 kroner.

Basert på tirsdagens aksjekurs sitter John Fredriksen på aksjer for nesten 150 millioner kroner og er med det selskapets nest største aksjonær. På 22. plass på aksjonærlisten finner vi postordrekonge og investor Ivar S. Løge med aksjer for 19 millioner kroner mens Skagen-gründer Tor Dagfinn Veens investeringsselskap, T.D. Veen, har aksjer for 11,4 millioner kroner, noe som holder til 35. plass på listen.

I et intervju med Finansavisen mandag sa Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB Markets, at mange investorer har valgt å ta gevinst på Oslo Børs den siste tiden.