Tirsdag la PepsiCo frem tallene for tredje kvartal, og brusgiganten kunne vise til vekst i både inntekter og resultat, til tross for høyere kostnader og forstyrrelser i forsyningskjeden.

En skår i gleden var at drikkevarevirksomheten i Nord-Amerika fikk en litt mer moderat vekst i kvartalet, noe som bidro til at aksjen falt svakt i pre-markedene tirsdag, melder CNBC.

Den organiske veksten for virksomheten endte «bare» på 7 prosent i kvartalet. For selv om de kan vise til en vekst på over 10 prosent på to år, blekner veksten litt etter at inntektene spratt opp 21 prosent i forrige kvartal.

Men selskaper sier likevel at de ser en tosifret inntektsvekst for matservertvirksomheten, som inkluderer salg til restauranter, stadioner og colleger.

FORNØYD: Konsernsjef Ramon Laguarta i PepsiCo. Foto: Bloomberg

Fornøyd sjef

– Vi er fornøyd med resultatene for tredje kvartal siden vi leverte en veldig sterk inntektsvekst mens vi forsiktig navigerte oss igjennom en dynamisk og ustabil forsyningskjede og kostnadsmiljø, sier konsernsjef Ramon Laguarta.



Resultat pr. aksje endte på 1,79 dollar. På forhånd var det ventet et resultat på 1,73 dollar pr. aksje, viser tall hentet inn av Refinitiv. Mens omsetningen på 20,19 milliarder dollar overgikk forventingene som lå på 19,39 milliarder dollar, skriver CNBC.

Konsernet fikk en organisk vekst på 9 prosent i løpet av kvartalet.

For året sett under ett sier nå Pepsi-sjefen at de forventer at den organiske veksten vil øke med 8 prosent. Tidligere har brusgiganten hatt estimater som tilsier 6 prosent vekst. Laguarta sier også at de forventer at resultat pr. aksje vil øke med 11 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Vi er ekstremt fornøyd med fremskrittene vi gjør på vår strategiske agenda, og vi er fortsatt full forpliktet til investeringene i våre mennesker, forsyningskjede, anlegg, markedsføringssystemer og digitaliseringsinitiativer for å skape konkurransefortrinn og vinne markedsandeler, sier Laguarta.

PepsiCo (Mill. USD) 3. kv./'21 3. kv./'20 Omsetning 20.189 18.091 Driftsresultat 7.636 6.924 Resultat før skatt 3.045 2.833 Fortjeneste pr. aksje (ikke i mill.) 1,79 1,66

Anbefalt av Morgan Stanley

PepsiCo-aksjen ble i forkant av resultatsesongen pekt ut av Morgan Stanley-analytikere som en aksje å eie.

Ifølge investeringsbanken tar Pepsi andeler innen snacks-sektoren, mens deres kostnadsutsikter også ser vesentlig bedre ut enn flere konkurrenter.

Morgan Stanley mener at aksjen attraktivt priset og fristende, med langt høyere langsiktig potensial enn mange konkurrenter.