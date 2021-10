Økte dobbelt så raskt som ventet på nettet

Clas Ohlson økte salget med 6 prosent i september, opplyser den svenske butikkjeden torsdag. Totalomsetningen endte på 667 millioner svenske kroner, mot 629 millioner i september i fjor. Den organiske salgsveksten var på 5 prosent.

En sammenstilling utført av Infront i forkant viste forventninger om en ordinær salgsvekst på 5,1 prosent og en organisk salgsvekst på 4,1 prosent, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Salget på nettet økte med hele 61 prosent til 68 millioner svenske kroner. Her var konsensus en vekst på 29,5 prosent.

Den svenske kjeden hadde 228 butikker ved utgangen av september, det samme antallet som på samme tid i 2020.

Flatt i Norge

I Norge endte omsetningen på 275 millioner svenske kroner i september, en vekst på 4 prosent. Organisk salgsvekst var på 1 prosent. Samlet hittil i regnskapsåret 2021/22, som startet i mai, er omsetningen i de norske butikkene omtrent som året før, på 1,47 milliarder kroner. Den organiske salgsveksten er imidlertid negativ på 2 prosent.

Den norske omsetningen foregående regnskapsår var imidlertid rekordsterk, selv om halvparten av butikkene var periodevis stengt.

For hele Clas Ohlson har salget hittil i år økt med 1 prosent til 3,43 milliarder svenske kroner, løftet av det svenske og det finske markedet.

Clas Ohlson-sjef Kristofer Tonström forklarer salgstallene med at kundetrafikken til butikkene har tatt seg noe opp, men at den fortsatt ligger under nivåene fra i fjor.

Han melder også om vedvarende forstyrrelser i den globale logistikkjeden, men påpeker at Clas Ohlson har klart å ha et velbalansert lagernivå gjennom perioden ved å jobbe med det de selv kan påvirke.

– Dette arbeidet fortsetter når vi nå forbereder oss på den kommende julehandelen, sier Tonström i selskapets oppdatering torsdag.