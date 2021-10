Tekstilbedriften Dale of Norway, som er kjent for sine ullgensere, hadde et blytungt fjorår. Inntektene falt fra 101,5 til 80,8 millioner kroner.

Driftsresultatet endte på nærmere minus 29 millioner kroner, mot pluss 9,2 millioner kroner i 2019. Resultatet før skatt kom inn på minus 37,4 millioner kroner, mens årsresultatet var minus 29,9 millioner kroner.

«På grunn av coronapandemien ble inntektene fra turistindustrien betraktelig redusert», skriver styret i årsberetningen.



Refinansierte

I mars i fjor refinansierte selskapet gjelden og inngikk en tre års revolverfasilitet med Avida Finans. Noen måneder senere sikret det et statsgarantert lån på 26,8 millioner kroner med Avida, noe som sikret driften i 2021 og videre fremover.

I årsberetningen skriver Dale of Norway at det forventer at både inntekter og resultat vil bli bedre i 2021 og enda bedre igjen til neste år. Selv i et worst case-scenario er dagens finansiering tilstrekkelig.

Dale of Norway (Mill. kr) 2020 2019 Driftsinntekter 80,8 101,5 Driftsresultat −29,0 9,2 Resultat før skatt −37,4 7,1 Årsresultat −29,9 5,0

Ved utgangen av fjoråret hadde Dale of Norway en balanse på 318,2 millioner kroner, hvor egenkapitalen utgjorde 147,7 millioner kroner.