McDonalds-topp i Norge går av etter kritikk om arbeidsforhold

Det er Foods Folk Norge som opplyser om Kleivans fratredelse i en pressemelding onsdag, skriver Bergensavisen.

– For McDonalds er trygge arbeidsplasser nøkkelen til suksess. Når vi nå har sett så store avvik som det Arbeidstilsynet oppdaget på Arken, og det skjer under min ledelse, så er det til syvende og sist mitt ansvar. Vi har blitt enige om at det videre arbeidet best håndteres med en ny person i lederstolen, sier Børre Kleivan i pressemeldingen.

Kritikken har gått på at de ansatte jobber lange vakter uten pauser slik at enkelte har segnet opp. I tillegg skal ansatte ha blitt presset til å arbeide til tross for sykdom.

(©NTB)