Hugo Boss er tilbake på førkrisenivåer, og vel så det. Både inntekter og inntjening i tredje kvartal var høyere enn hva det tyske motehuset oppnådde før coronapandemien.

I Frankfurt-handelen fredag belønnes moteaksjen med en kursoppgang på rundt 1,8 prosent. Siden årsskiftet er den opp nær 100 prosent.

Europa og Amerika trekker opp

Valutajusterte salgsinntekter var på 755 millioner euro, en økning på 40 prosent fra tredje kvartal i fjor og en vekst på 7 prosent fra tredje kvartal 2019.

Salgsveksten var særlig sterk i Europa og på det amerikanske kontinentet. I Europa var det opp 38 prosent fra i fjor og 9 prosent høyere enn i 2019. I Amerika var veksten på hele 94 prosent fra i fjor, og på 14 prosent fra 2019.

Driftsresultatet i perioden var på 85 millioner euro, kraftig opp fra fjorårets 15 millioner. Dette er dessuten 3 prosent sterkere enn i tredje kvartal 2019.

Kraftig guidingløft

Som følge av de sterke resultatene i juli, august og september løfter Hugo Boss også forventningene for regnskapsåret 2021. Valutajusterte salgsinntekter ventes å vokse med rundt 40 prosent fra 2020, mot en tidligere guiding på 30–35 prosent. Driftsoverskuddet ventes til mellom 175 og 200 millioner euro, mot et tidligere anslag på 125–175 millioner.

Motehuset venter at samtlige regioner vil bidra til de høyere resultatene.

Dette til tross for at salget stadig peker nedover i Asia og Stillehavsområdet. Coronarestriksjoner medvirket til en 1 prosents salgsnedgang fra 2020 og et fall på 14 prosent fra 2019. I Fastland-Kina var salget ned 9 prosent fra tredje kvartal i fjor, men opp 15 prosent fra 2019.

I 2020 omsatte Hugo Boss for 1,95 milliarder euro. Driftsresultatet var negativt på 236 millioner euro.