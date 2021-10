Meglerhus om Nike etter svakt kvartal: «Just buy it»

Etter et svakt kvartal falt Nike-aksjen raskt ned 9 prosent på to dager. På disse nivåene mener Goldman Sachs at Nike er en slam dunk og anbefaler i en analyse å «Just buy it» – med en hårfin referanse til selskapets slagord.

Analytiker Kate McShane har tatt opp dekning på klesgiganten med kjøpsanbefaling og et kursmål på 172 dollar. Det tilsvarer en oppside på 9 prosent.

McShane peker på tre punkter som legger bakteppe for sin anbefaling:

sunn utvikling i sektoren i tillegg til fokus på innovasjon i selskapet

rom for å utvikle sitt direktesalg til kunder og hoppe over undøvendige tredjeparter, som vil sørge for høyere marginer over tid

høy kontantbeholdning gjør det mulig med investeringer og å returnere kapital til aksjonærene

Nike leverte et svakere enn ventet kvartal forrige kvartal, og skyldte på flaskehalser i forsyningskjeden som skadet salgene.

Selskapet sliter med at fabrikker i Vietnam har blitt stengt ned, prissjokk for bomull som Goldman skriver er opp 45 prosent sammenlignet med fjoråret. Nike produserer mye klær og høye bomullspriser skader naturligvis marginene.

Klesgiganten har nedjustert guidingen for salg til vekst rundt 5 prosent, ned fra tidligere tosifret vekst.

– Vi er ikke immune mot utfordringene i forsyningskjeden, både på produksjon og levering, sier Matt Friend, finansdirektør i Nike.