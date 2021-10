Håver inn på russeklær

Ole Jørgen Smedsrud var russ på begynnelsen av 1980-tallet og startet opp Russeservice i 1982, som er blitt den største aktøren innen russeklær og russekort.

Ferske regnskapstall viser at Russeservice greide å navigere seg godt gjennom coronapandemien. I fjor endte omsetningen på 49,2 millioner kroner, mot 49,4 millioner året før.

Lavere kostnader gjorde at driftsresultatet gjorde et kraftig hopp – fra 4,8 til 7,6 millioner kroner. Det gir en driftsmargin på litt over 15 prosent. Helt nederst i regnskapet sto det igjen 6,9 millioner kroner, mot 5,1 millioner i 2019.

Russeservice (Mill. kr) 2020 2019 Driftsinntekter 49,2 49,4 Driftsresultat 7,6 4,8 Resultat før skatt 8,7 6,6 Årsresultat 6,9 5,1

Utbytte på 6,8 mill.

Ser man på regnskapstall tilbake fra 2017 er det samlede overskuddet på hele 26 millioner kroner. Russeservice eies av R&U Holding, hvor Ole Jørgen Smedsrud sitter på 56 prosent av aksjene.

Det ble utbetalt et utbytte på 6,8 millioner kroner fra Russeservice i fjor. Ved utgangen av fjoråret hadde Russeservice en balanse på 41 millioner kroner, hvor egenkapitalen utgjorde 6,2 millioner kroner.