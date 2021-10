På en WTO-konferanse onsdag sa den amerikanske diplomaten David Bisbee i WTO at Kinas handelspolitikk legger opp til urettferdige fordeler for landet når det kommer til salg av varer og tjenester, og at Washington vil ta i bruk alle midler for å gjennomføre reformer.

Med urettferdige fordeler sikter Bisbee spesielt til positiv forskjellsbehandling for statlige selskaper, datarestriksjoner og utilstrekkelig håndhevelse av immaterielle lover, skriver Reuters.

Besbee mener videre at at flere rapporter bekrefter at Kina bruker tvungen arbeidskraft i flere sektorer. På den andre siden er dette en påstand som kinesiske myndigheter avslår.

Kina er uenig

Handelsminister i Kina Wang Wentao uttalte på sin side at Kinas handelspolitikk jobber mot å i større grad åpne økonomien og gjennomføre økonomiske reformer, og sa de ikke har som intensjon å skape urettferdige fordeler for landets handelsbedrifter.

Samtidig er det ikke bare USA som har reagert på Kinas praksis. Australia krevde at Kina gir mer informasjon om spesialbehandling av enkelte selskaper, mens Japan uttrykte bekymring over landets transparens.

– Selv da Kina endret på spesifikke praktiser som vi hadde satt spørsmålstegn ved, gjorde de ikke noe med den underliggende politikken, avslutter Besbee.