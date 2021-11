Kepler Cheuvreux senker kursmålet i XXL fra 20 til 18 kroner, og gjentar sin hold-anbefaling i forkant av torsdagens kvartalsrapport, går det frem av en analyse datert mandag.

Analytiker Markus Borge Heiberg venter seg et relativt uendret driftsresultat sammenlignet med tredje kvartal i fjor, men at like-for-like-salget trekker ned 2 prosent, oppveiet av høyere bruttomarginer og lavere kostnader.

«Vi spår en fortsatt høy bruttomargin på 40 prosent (40,8 og 37,6 prosent i tredje kvartal 2020 og 2019). Støtten kommer fra lavere lager av sykler og færre kampanjer», skriver han og høyner sin prognose for bruttomarginen i 2021 med 60 basispunkter.

Kepler ser for seg et driftsresultat på 225 millioner kroner i tredje kvartal, noe som ligger 28 prosent over markedets forventninger. På topplinjen ligger meglerhuset 4 prosent høyere.

– Prisøkninger sannsynlig

På driftsresultatet ligger Borge Heiberg 12 prosent over Bloomberg-konsensus i helåret 2021, men 7 prosent under i 2022.

«Synligheten er fortsatt lav med tanke på forstyrrelsene i leveransekjeden og en mettende etterspørsel. Vi senker vår prognose for like-for-like-salg i 2022 med 2 prosent. Driftsresultatet senkes med 8 prosent», heter det videre, og derfor tar analytikeren også ned kursmålet.

Sportsutstyrsprodusenter karakteriserer problemene i leveransekjeden som «betydelige», og Borge Heiberg anser prisøkninger som sannsynlige.

«Derfor ser vi risiko for nordiske sportsartikler, ettersom en normalisering av etterspørselen kombineres med høyere kostnader. Med det sagt forblir XXL et «turnaround case», som i stor grad avhenger av en gjeninnhenting av markedsandeler», skriver Kepler-analytikeren videre.