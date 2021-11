Komplett ga omsetningen et solid løft

Komplett fikk et driftsresultat på 83 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot 63 millioner kroner i samme kvartal året før, opplyses det i en børsmelding.

Resultat før skatt for kvartalet endte på 74 millioner kroner (58), av en omsetning på 2.715 millioner (2.365).

Komplett opprettholder sine finansielle mål, og venter en årlig omsetningsvekst på 10 prosent.

I 2025 målsetter selskapet en omsetning på 15 milliarder kroner med en forbedret driftsresultatmargin på tvers av alle segmenter. I 2025 venter selskapet en bruttomargin på rundt 15 prosent, og en driftsresultatmargin på rundt fem prosent.

«I lys av de pågående begrensingene i forsyningskjeden er vi spesielt glade for at vi lyktes med å øke topplinjen med 15 prosent fra et år til et annet. Dette er resultatet av målrettet innsats for å sikre varetilgang og tidsriktige leveranser, og det viser at vi er en attraktiv partner for våre viktigste leverandører,» kommenterer adm. direktør Lars Olav Olaussen.

«God kostnadskontroll og sterk vekst i salgsvolum ga fortsatt bedring i kostnadsandelen. I tredje kvartal landet driftskostnadene på 9,7 prosent av omsetningen, en nedgang på 0,9 prosentpoeng fra samme periode i 2020, noe som bidrar til å ytterligere styrke vår kostnadsledende posisjon. Dette viser fordelene ved vår skalerbare forretningsmodell», fortsetter Olaussen.