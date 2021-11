Puma oppnådde en valutajustert omsetningsvekst på 20 prosent til 1,9 milliarder euro i tredje kvartal. Salgsveksten ble drevet av 31 prosents økning på det amerikanske markedet og 22 prosents vekst i regionen Europa, Midtøsten og Afrika. I Asia var salgsveksten bare 1,7 prosent.

Driftsoverskuddet ble økt fra 190 til 229 millioner euro.

Både salget og driftsresultatet var godt over analytikernes forventninger, ifølge Reuters. Konsensus på forhånd var en omsetning på 1,8 milliarder euro og et driftsoverskudd på 202 millioner.

«Tredje kvartal var nok et veldig sterkt kvartal for oss», konstaterer den tyske sportsutstyrsprodusentens norske toppsjef, Bjørn Gulden, i en kommentar til tallene.

Oppjusterer 2021-guiding

Som følge av den sterke veksten har Puma og Gulden besluttet å oppjustere guidingen for hele 2021.

Valutajustert salgsvekst for hele 2021 ventes nå å bli på minst 25 prosent. Pumas tidligere mål har vært en vekst på minst 20 prosent. Etter årets ni første måneder er omsetningen opp 39 prosent til cirka 5,04 milliarder euro.

Driftsoverskuddet estimeres nå til å lande mellom 450 og 500 millioner euro. Tidligere guiding fra selskapet var 400–500 millioner euro.

Etter tredje kvartal var samlet driftsresultat på 492 millioner euro, mer enn en firedobling fra overskuddet på 114 millioner i perioden januar–september 2020.

Gulden positiv tross flere hindre

Oppjusteringen kommer til tross for flere hindre for selskapet. Gulden peker på «en covid-19-relatert nedstengning av produksjonen i Sør-Vietnam, et overopphetet globalt fraktmarked med høye rater og mangel på kapasitet, overbelastning i havnene samt en svært vanskelig markedssituasjon i Kina», og tilføyer at forsyningsbegrensninger vil forbli et problem ut året.

På den positive side løfter Gulden frem utsikter til fortsatt sterk etterspørsel for selskapets varer.

«Utsiktene for bransjen vår generelt og for Puma spesielt er etter min mening svært positive», sier Gulden.