Satser over 40 mill. på å hjelpe bønder

Motehuset Ralph Lauren vil via stiftelsen Ralph Lauren Corporate Foundation investere 5 millioner dollar de neste fem årene for å øke produksjonen av bærekraftig bomull hjemme i USA, ifølge Bloomberg.

Det tilsvarer over 40 millioner kroner.

Midlene vil gå til U.S. Regenerative Cotton Fund, og vil inngå i motehusets satsing på mer miljøvennlige materialer for å nå egne bærekraftsmål. Fondet lanseres i samarbeid med Soil Health Institute.

Ralph Lauren har satt som mål at 100 prosent av all bomull og andre viktige materialer skal anskaffes på bærekraftig vis innen 2025. I dag utgjør bomull mer enn 80 prosent av Ralph Laurens totale materialforbruk.

Bistå bønder og kutte ett tonn CO2

Produkt- og bærekraftssjef Halide Alagoz i Ralph Lauren peker overfor Bloomberg på at det i dag er mindre enn 1 prosent av bomullen verden rundt som sertifiseres som organisk, og at det er behov for større forsyninger av andre typer bærekraftig bomull.

Formålet med U.S. Regenerative Cotton Fund (USRCF) er å bistå bønder i implementeringen av regenerative landbruksmetoder i USA. Innen 2026 skal tiltaket bidra til utslippskutt på en million tonn CO2, fremgår det av en pressemelding.

Innledningsvis vil USRCF operere i de fire delstatene Arkansas, Texas, Mississippi og Georgia, for senere å utvide til Alabama, North Carolina, Missouri, California og Oklahoma. Disse ni delstatene står for 85 prosent av USAs totale bomullsproduksjon, opplyses det.