77 PROSENT VEKST I NORGE: – Nøkkelen til veksten er at vi har lokaltilpasset oss det norske markedet. Vi har også hatt god effekt av at vi har sponset «Skal vi danse», sier adm. direktør Rickard Lyko i Lyko Group. Her er han i Lykos flaggskipbutikk som åpnet på Karl Johans gate i oktober i år. Foto: Lyko