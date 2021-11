Det var knyttet stor spenning til XXLs tredjekvartalstall. Fasiten viser en omsetning på nesten 2,7 milliarder kroner, mot i overkant av 2,8 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Fallet skyldes sen levering av sykler, som utgjør en veldig stor andel av sportskjedens omsetning.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 336 millioner kroner, mot 420 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. På forhånd ventet analytikerne et EBITDA-resultat på 362 millioner kroner, ifølge Bloomberg.

Resultat før skatt landet på 104 millioner kroner, mens tilsvarende tall var 195 millioner kroner i fjor.

XXL er ikke fornøyd med kundetrafikken og salgsutviklingen, og har skjerpet kampanjeaktivitetene for å ta tilbake markedsandeler over tid.

– Sykkelsalget lider fortsatt av forsinkede leveringer for andre kvartal på rad. I tillegg til dette har fraktmarkedet vært utfordrende og fraktkostnadene har økt. Selv om dette er eksterne faktorer og har rammet oss hardt i kvartalet, kan vi ikke være fornøyd med salgsutviklingen og kundetrafikken, sier konsernsjef Pål Wibe i børsmeldingen.

XXL (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 2.686 2.823 EBITDA 336 420 Resultat før skatt 104 195 Resultat etter skatt 70 165

Langvarig problem

Allerede i første kvartal uttalte XXL at forsyningsproblemene hadde skapt utfordringer i form av varemangel og forsinkelser. Dette gjentok selskapet i andre kvartal. XXL hadde regnet seg frem til at selskapet mistet 250 millioner kroner i potensielle inntekter i andre kvartal, som følge av ikke å ha fått tak i nok sykkeldeler.

Bruttomarginen kom inn på 38,9 prosent i tredje kvartal, mot 40,8 prosent i tilsvarende periode i fjor. Målet er å ha en stabil bruttomargin på over 39 prosent.

Sportskjeden skriver at den finansielle stillingen er sterk og viser til likviditetsreserver på 1,4 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. Det vil bli utbetalt et ekstraordinært utbytte på 500 millioner kroner til aksjonærene i løpet av andre halvår.

XXL venter at investeringene (capex) vil lande på mellom 250 og 300 millioner kroner i 2021.

I kvartalsrapporten skriver sportskjeden at det er i en fase med å implementere flere strategiske initiativer og prosjekter for å forbedre kundereisen og operasjonell effektivitet fremover. Dette inkluderer et nytt butikkoppsett, RFID, elektroniske prislapper, samt operative detaljhandelløsninger.