Sminkemerket Caia Comsetics, startet opp av den svenske influenceren Bianca Ingrosso lanserte denne høsten sin aller første adventskalender. Til en pris på 1.795svenske kroner pr. stykk ble kalenderen lansert i sminkemerkets nettbutikk onsdag morgen.

På under én time var de 20.000 kalenderne til totalt 36 millioner kroner revet bort, melder E-handel.se

«I løpet av de første 40 minuttene solgte vi fem kalendere i sekundet,» sier adm. direktør i Caia Cosmetics Mikael Snabb til bransjebladet.

Den svenske influenceren grunnla selskapet i 2018, og har på kort tid oppnådde stor suksess.

Nærmere 200 millioner

I fjor sommer kjøpte oppkjøpsfondet Verdane Capital 50 prosent av selskapet fra influenceren gjennom det svenske fondet Edda Fund. Hva influenceren tjente på handelen har ikke vært kjent, men flere har forsøkt å gjette. Blant annet har den svenske nettavisen Breakit anslått at Ingrosso tjente 73 millioner kroner på salget.

Denne uken var influenceren gjest i podcasten Framgångsspodden med Alexander Pärleros, der avslører hun at anslaget på 73 millioner kroner bommer grovt.

– Ingen har gjettet riktig, sier Ingrosso ifølge magasinet Resumé.

Deretter lanserer programlederen ryktet om at halvparten av Caia Cosmetics ble kjøpt for mer enn 200 millioner kroner. Til det svarer Ingrosso «Naej...det var nok der».

Mot børs?

Breakit-redaktør Stefan Lundell mente tidligere denne måneden at det kun er et tidsspørsmål om når Caia Cosmetics børsnoteres.

«Hvis jeg skulle tippe er selskapet notert innen 12 til 24 måneder,»sier Lundell til egen avis.

Ifølge Breakits kilder ligger Caia Cosmetics an til å omsette for 300 millioner kroner i år, en dobling fra fjoråret som endte med et overskudd på 55 millioner kroner.

Ingrosso er ikke den eneste influenceren som har solgt skjønnhetsmerket sitt til mer etablerte aktører. I 2019 kjøpte Christian Ringnes' Dermanordic Isabella Löwengrips merke Löwengrip Beauty etter at bloggerens selskaper møtte økonomiske utfordringer.