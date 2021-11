DNB Markets kutter kursmål etter torsdagens kvartalstall

Torsdag morgen presenterte XXL sine tredjekvartalstall, noe som førte til et kursfall på mer enn 11 prosent. Tallknuserne i DNB Markets kutter nå kursmålet fra 22 til 20 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

I tredje kvartal omsatte XXL for nesten 2,7 milliarder kroner, mot i overkant av 2,8 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Selskapet fikk et resultat før skatt på litt over 100 millioner kroner, mot nærmere 200 millioner kroner for et år siden.

Omsetningen i kvartalet var på linje med estimatet til DNB Markets. En EBITDA-margin på 12,5 prosent var derimot svakere enn de forventede 13,4 prosent, noe som gjorde at EBITDA-resultatet endte på 336 millioner kroner mens konsensus var på like under 360 millioner kroner.

«Ser vi på estimatene fremover og justerer for et annonsert utbytte på 1 krone pr. aksje vil selskapet på kursmålet være verdsatt med en P/E på 13 for 2022», skriver DNB Markets.

Kepler senket kursmålet før tallene

Rett i forkant av torsdagens kvartalsrapport senket Kepler Cheuvreux-analytiker Markus Borge Heiberg kursmålet på XXL fra 20 til 18 kroner, samtidig som han gjentok sin hold-anbefaling på aksjen.

Fredag ettermiddag omsettes aksjen 14,67 kroner, opp 1,2 prosent.

