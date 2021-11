Går fra Coop til Rema 1000

Christian Hoel blir sjef for Rema1000 Norge, fra 1. januar 2024, skriver Reitan Retail i en pressemelding.

At det er over to år til Hoel overtar som adm. direktør i Rema 1000 er, ifølge kommunikasjonssjef i Reitan Retail Øyvind Breivik, en kombinasjon av oppsigelsestid, karantene og overleveringsfase.

Hoel kommer fra stillingen som kjededirektør for Extra i Coop, og har tidligere hatt lederstillinger i blant annet ICA Norge/Rimi og Nortura.

Tom Kristiansen, som i dag er adm. direktør i Rema 1000 i Norge, frem til Hoel overtar.

– Christian er en ener i norsk dagligvarebransje og et perfekt tilskudd til Rema1000-kulturen. Han er en positiv og offensiv leder med imponerende resultater. Få andre i bransjen kan vise til så positiv utvikling, så mye vekst og samtidig så mye engasjement blant folk. Jeg ser frem til å få Christian om bord til å lede Norges beste dagligvarekjede, sier Ole Robert Reitan, adm. direktør i Reitan Retail og styreleder i Rema 1000 i en kommentar