Men nå kan det virke som om pipen har fått en annen lyd. I tidligere års beretninger til Amarla Retail, som driftsselskapet i Norge heter, har styret uttalt at man har tro på fremtidig drift og derfor sikrer videre finansiering. Det har skjedd gjennom en kombinasjon av egenkapital og lån, til sammen 28,8 millioner siden lanseringen i Norge i 2015.

Sikret drift til juni

I beretningen fra 2019, som ble skrevet i fjor sommer da hele verden var rammet av pandemien, kommer det frem at de spanske eierne er i en utfordrende likviditetssituasjon.

Om budsjetter og planer ikke lykkes, vil det være vesentlig usikkerhet for butikkene i Oslo, uttalte styret. Kostnadskutt måtte til.

Det førte til at den ene av de to utsalgsstedene stengte dørene for godt 31. mai i fjor. I dag er det kun butikken i Oslo City som fortsatt er åpen.

SISTE BUTIKK: For å kutte kostnader, har Victoria's Secret stengt en av to butikker i Norge. Nå finner man kjeden bare hos Oslo City. Foto: OLIVER ORSKAUG

Den må nå bevise at den kan levere plussresultat alene. Hvis ikke er det mye som tyder på at det er kroken på døren.

I en ny styreberetning dater 31. august i år, heter det at driften i Norge er avhengig av økonomisk støtte fra eierne i Spania. Og de har kun innvilget slik støtte ut mai 2022.

Det er omtrent når selskapet avholder sin årlige generalforsamling, et møte hvor også eventuelle kapitalutvidelser vedtas.

Kraftig kostnadskutt

Om butikken i Oslo City makter å absorbere en del av omsetningen som tidligere endte i kasseapparatet i forretningen i Karl Johans gate, så kan kanskje driften i Norge endelig gå i pluss.

Kostnader er kuttet i alle ledd det siste året.

Utgiftene til lønn ble redusert med vel én million i fjor og de er ytterligere redusert i år, nå som det bare er ett utsalgssted igjen.

I tillegg ble driften rammet av coronanedstengningen til myndighetene i fjor. Nå er det full drift igjen og omsetning i butikken hver dag.

Med bare utgifter til ett butikklokale og husleie som er reforhandlet, kan det kanskje gå og drive med plussresultat. Allerede i fjor ble driftsresultatet forbedret med nesten 1,7 millioner kroner.

Fjorårets bunnlinje er også belastet med et valutatap på 750.000 kroner. Siden norske kroner har styrket seg gjennom året, kan man kanskje unngå en slik finanskostnad i år.