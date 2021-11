Den franske dagligvaregiganten Carrefour har kunngjort at den skal bli et karbonnøytralt selskap innen 2040 ved å sette fart på tiltakene for å kutte klimagassutslipp, ifølge Bloomberg.

Innen 2040 skal utslippene reduseres med 70 prosent fra nivåene i 2019. Dette er 15 prosentpoeng mer enn Carrefours tidligere mål.

Innen 2030 skal detaljhandelskjempen kun benytte fornybar elektrisitet. I samme periode skal energiforbruket kuttes med 27,5 prosent. Dette skal gi årlige energibesparelser verdt 100 millioner euro, eller rundt 975 millioner kroner.

Coop-partner

I mai ble det kjent at Carrefour har etablert et samarbeid med Coop. Først gikk samarbeidet ut på at Coop fikk tilgang på Carrefours egne merkevarer. Senere er samarbeidet utvidet til å også omfatte innkjøp fra internasjonale leverandører.

Coop håper det tettere samarbeidet vil gjøre at de kan få lavere priser på internasjonale merkevarer enn det NorgesGruppen får.